Сражающемуся с раком Отару Кушанашвили грозит госпитализация

Отар Кушанашвили опубликовал свежее послание на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм", сообщив, что 15 мая его могут госпитализировать. Многочисленные подписчики немедленно встревожились и начали желать шоумену здоровья. Однако сам популярный телеведущий ясно дал понять, что не намерен сдаваться.

"Я очень решительно заявляю всем, кто болеет за меня, всем, кто, простите, вдохновляется мной: Я ЭТУ БИТВУ НЕ ПРОИГРАЮ. Пышно выражаясь, ни о каком ПОРАЖЕНИИ В МОЕМ УМСТВЕННОМ ОБИХОДЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ. Я не тот человек, что боится тьмы (еще раз извините за вычурность: настроение блестящее!)", - в свойственной себе манере объявил Отар Кушанашвили.

Напомним, что в конце прошлого года телеведущий объявил о победе над раком. Шоумен перенес несколько операций и курсов химиотерапии. Ранее жена Отара Ольга Ольга рассказала, что муж до последнего не хотел обращаться за медицинской помощью.

Забили тревогу помощники Кушанашвили, которые обратили внимание на его плохой вид. Ольга в этот момент была в отъезде, но, получив сообщение от них, немедленно связалась с мужем, чтобы он ей позвонил по видеосвязи, но тот этого не сделал, и она поняла, что что-то не то.

Впоследствии оказалось, что Кушанашвили вовремя оказался в больнице, его живот уже раздулся, счет шел на часы.