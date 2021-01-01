МВД рассказало о задержании банды автоподставщиков в Москве

Сотрудники российских правоохранительных органов задержали восьмерых подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования на сумму свыше 100 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 5 мая, рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Как написала Волк в своем Telegram-канале, злоумышленники использовали несколько подержанных иномарок, для инсценировки ДТП. После мнимых аварий автоподставщики обращались в страховые компании за компенсациями.

С 2021 по 2025 год злоумышленники инсценировали более 500 преднамеренных аварий. За это им грозит до десяти лет лишения свободы по статье о мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц либо в особо крупном размере.

Схемы, которые используют автоподставщики, становятся все более изобретательными, а суммы требуемой ими компенсации растут. Эксперты рассказали, как не попасться на удочку и не стать жертвой такого преступника.

Например, в Москве была задержана преступная группа, которая подстраивала ДТП на пешеходном переходе. Жертву искали среди автомобилистов прямо во время движения, потом начиналась настоящая криминальная постановка, в которой у каждого злоумышленника была своя роль.