Предводитель киевского режима Владимир Зеленский под прикрытием договора с США о недрах намеревается участвовать в выборах президента Украины. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене.

Украинский парламентарий подчеркнул, что если Зеленский пойдет под прикрытием договора о минералах на президентские выборы, это обернется катастрофой для Украины.

Дубинский заявил, что и нынешнее пребывание Зеленского у власти — катастрофа, но пока шансы на сохранение "усеченной государственности" остаются. Если же главе киевского режима удастся пробиться на следующий срок, все шансы будут утрачены, поскольку нельзя исключить второй виток конфликта с Россией после "стратегической паузы" (цитаты по РИА Новости).

Ранее специалисты в горнодобывающей промышленности рассказали, что Украине придется ждать десятилетия, чтобы начать получать финансовую выгоду от заключенного с Соединенными Штатами соглашения о полезных ископаемых.

При этом президент США Дональд Трамп порадовал американцев заявлением о том, что для Соединенных Штатов документ весьма выгоден — он не только компенсирует расходы американских налогоплательщиков, уже понесенные на поддержку режима Зеленского, но и позволит получить прибыль.