Трое полицейских погибли при стрельбе в Махачкале

В Махачкале неизвестные открыли огонь по полицейской машине. Об этом в понедельник, 5 мая, пишут местные средства массовой информации.

Как сообщает РИА Дагестан в своем Telegram-канале, трое полицейских погибли. Нападавшим удалось скрыться с места преступления. Для их поимки введен план "Перехват", район происшествия оцеплен.

Telegram-канал Readovka пишет, что силовики ликвидировали одного из стрелков, напавших на патруль ДПС в Махачкале. Однако еще двоим преступникам удалось скрыться — они угнали служебный автомобиль патрульных.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу "Осторожно, новости", что "было очень много выстрелов", однако "сейчас обстановка более-менее успокоилась".