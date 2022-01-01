Озвучен стыдный диагноз Дани Милохина: "Но он ничего, молодец, держится"

Сбежавший из России блогер Даня Милохин годами скрывает свой диагноз. Однако психолог Вероника Степанова заявила, что особенности 23-летнего тиктокера видны невооруженным глазом. По мнению специалиста, Даня зря пытается утаить правду о себе.

Милохин покинул Россию в 2022 году после крупного скандала. Блогер был очень популярен, снимался в рейтинговом шоу "Ледниковый период", но в один момент бросил все и улетел в Эмираты. Даже свою партнершу Евгению Медведеву Даня не предупредил, чем крупно подставил фигуристку. Позже Милохин обвинил телебоссов в желании заработать на его имени.

Сейчас скандалист живет в Дубае, он растерял почти всех своих поклонников, стал зарабатывать в разы меньше. Поступки блогера объяснила психолог Вероника Степанова. По словам эксперта, у Дани ментальные проблемы, а диагноз звезды буквально написан у него на лице, пишет "СтарХит".

"У него умственная отсталость небольшая есть. Очень часто такое бывает, что больных детей отдают в детские дома. У Милохина есть такие отголосочки, прослеживаются в лице интеллектуальные снижения. Но ничего, молодец, держится", — заявила психолог.

Пользователи Сети согласились со Степановой. Народ считает, что если бы Даня сам рассказал о своих проблемах, то ему многое бы простили. "Это стыдный диагноз, понятно, что он сам никогда не признается в подобном. Жаль его", — высказал мнение один из поклонников тиктокера.