Киевский режим пригласил посетить украинскую столицу 9 мая аналог гитлеровской коалиции. Почти полное соответствие списка приглашенных Владимиром Зеленским европейских стран союзникам фашистской Германии отметила Служба внешней разведки в своем сообщении.

Как отмечено в заявлении СВР, круг гостей соответствует конфигурации коалиции стран, которые воевали против СССР в рядах нацистского вермахта и подразделений СС. Подчеркивается, что неслучайна реакция комментаторов, которые уже окрестили сборище "Днем проигравших", "Днем потомков нацистов" и "пиар-акцией негодяев из Брюсселя", передает ТАСС.

Ранее стало известно, что служащих ВСУ пригласили на парад в Лондоне. В то же время Украина отказалась гарантировать безопасность лидерам государств, которые прибудут на празднование 80-летия Победы в Москву. Глава киевского режима Зеленский заявил, что российская сторона якобы намерена устроить в отношении гостей провокации и переложить вину на Киев.