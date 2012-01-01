Ляйсан Утяшева показала лицо дочери

В 2012 году Ляйсан Утяшева и Павел Воля официально оформили отношения. В 2013 году прославленная гимнастка родила сына Роберта, а в 2015 году на свет появилась дочь София. Интересно, что месяц рождения обоих детей Утяшевой и Воли - май. Сегодня, 5 числа, праздник у Софии. Ей исполнилось десять лет.

По такому случаю Ляйсан опубликовала в своем официальном телеграм-канале несколько фотографий наследницы. На одном снимке даже видно лицо именинницы. Популярная ведущая посвятила Софии несколько трогательных слов.

"София, ты - огонек и большое доброе сердце. У тебя все получается. Тебе хочется помочь, научить, но пока мы это делаем, выясняется, что твои способы более интересные и действенные. Мы с папой ещё думаем, как это сделать, а у тебя уже все получилось", - отметила Утяшева.

Ляйсан призналась, что все эти десять лет семья живет в тотальном и беспрерывном счастье. "Десять лет смеха, озорства, хулиганства, громких песен в туалете, танцев вместо зарядки, увлекательных историй, маленьких и больших успехов. Десять лет нежности и доброты, обнимашек и историй на ночь. Десять лет изобретений, поделок и невероятных картин во всех стилях…" - сообщила ведущая.

Утяшева пожелала наследнице здоровья и счастья и призналась, что они с Волей - самые счастливые родители.