Корги-полицейский в КНР снова проштрафился: Не устоял перед сосиской

Собака породы корги по кличке Фузай, обитающая в одном из отделений полиции Китая, вновь понесла служебное взыскание. Зверек не устоял перед сосиской и похитил ее прямо из руки ребенка.

Как пишет KP.ru, Фузай находился на дежурстве и проходил вместе с напарником-человеком мимо девочки, державшей в руках аппетитную сосиску. Сдержаться песик не сумел — накинулся на лакомство.

После этого инцидента корги понес дисциплинарное взыскание: собаку усадили за стол и зачитали обвинения в краже и недобросовестном поведении, противоречащем этическому кодексу сотрудника правоохранительных органов.

Однако урок не пошел впрок. Когда перед Фузаем поместили миску с мясными палочками, чтобы наглядно продемонстрировать запрет на недостойное поведение, пес снова не устоял и бросился поедать лакомство.

В январе сообщалось, что Фузай остался без "годовой премии" из-за нарушения дисциплины. Четвероногий полицейский был замечен спящим на работе, а как-то раз и вовсе справил нужду в миску с едой. Премиальную коробку с угощениями у песика отобрали, что ему явно крайне не понравилось.

Четвероногий сотрудник имеется и в российском Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Кот Толик живет и работает в одной из частей столичного главка ведомства. В январе ему присвоили звание прапорщика внутренней службы не за красивые глаза: котик провожает спасателей на выезды, встречает после трудового дня, ловит в части грызунов, а самое главное — снимает стресс у коллег-людей.