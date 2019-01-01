Собянин: По объему ВРП Москва входит в топ-3 крупнейших городских экономик мира

Инвестиции в основной капитал Москвы выросли практически в два раза. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал во время рабочей встречи президенту России Владимиру Путину.

Собянин заявил о трехкратном росте производства высокотехнологичных отраслей. С 2019 года экономика Москвы выросла почти на 27%. По словам мэра, промышленность мегаполиса успешно адаптировалась к санкционному давлению.

"За последний год экономика приросла на 5,5 процента, а вообще за шесть лет, во время и пандемии, и санкций и так далее, экономика Москвы выросла на четверть. Это неплохая динамика", — сообщил Собянин.

По словам мэра, по объему ВРП Москва входит в топ-3 крупнейших городских экономик мира.

"Объем производства обрабатывающих отраслей в 2019–2024 годах увеличился на 191,3 процента, в том числе на 17,8 процента в 2024-м. При этом объемы производства высокотехнологичных отраслей (выпуск компьютеров, электроники и оптики) за шесть лет выросли более чем в три раза — на 221,5 процента", - говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в экономику Москвы впервые превысил 8 триллионов рублей. Масштабные инвестиции - основной драйвер развития столицы.