Россиянам перечислили самые эффективные способы увеличить пенсию

У россиян имеются возможности повлиять на величину будущих пенсионных выплат. О том, как это сделать, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Как отметил парламентарий в интервью RT, прежде всего нужно контролировать правильность учета своего трудового стажа и пенсионных взносов. Сделать это можно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета через портал "Госуслуги" или в Социальном фонде. При необходимости нужно добиться внесения корректив, предоставив подтверждающие документы.

Второй способ — выбор выгодного пенсионного фонда и управление накоплениями. Деньги можно передать как в Социальный фонд России, так и в негосударственный пенсионный фонд. Важно учитывать не только доходность, но и надежность выбранного фонда.

Третий вариант связан с опцией срочной пенсионной выплаты — их назначают минимум на десять лет, а размер такой выплаты значительно превышает стандартную ежемесячную выплату, предусмотренную пожизненной накопительной пенсией. Это актуально для желающих использовать пенсионные накопления в активные годы жизни.

Не нужно забывать про возможность докупить пенсионные баллы для тех, кто не набрал необходимый минимум на страховую пенсию.

Пятый способ — задействование материнского капитала, что позволяет направить часть средств капитала на формирование пенсионных накоплений.

Ранее Сергей Гаврилов заявил, что индексация пенсий должна проводиться не по уровню инфляции, а с учетом реальных трат пожилого человека. Он предложил поинтересоваться у пенсионеров, ощущают ли они на своем бюджете и образе жизни нынешние прибавки.

Тем временем лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил ввести Единую социальную карту для пенсионеров, которая действовала бы на всей территории России. Политик заявил, что несправедливо, когда социальная карта прекращает действовать за пределами региона проживания пенсионера.