Сергей Собянин открыл новую экспозицию Музея Победы "Путь к Победе"

Сегодня, в преддверии 9 мая, в Музее Победы на Поклонной горе при поддержке правительства Москвы открылась уникальная мультимедийная экспозиция "Путь к Победе". В церемонии открытия принял участие мэр Сергей Собянин и министр культуры Ольга Любимова.

На площади почти 4,5 тысячи квадратных метров воссоздана жизнь фронтового поколения. С помощью новейших технологий в музейном пространстве "оживили" уникальный комплекс диорам.

В реализации этого грандиозного проекта приняло участие около 100 музеев. Удалось воссоздать звуки боя, голоса командиров, гул моторов. Шесть мультимедийных миров демонстрируют дни ключевых сражений Великой Отечественной войны – Битвы за Москву, Сталинградской битвы, обороны Ленинграда, Курской битвы, форсирования Днепра и штурма Берлина.

Также в экспозиции представлены и реликвии из фондов Музея Победы - в том числе 2,5-метровая фарфоровая ваза, подаренная Сталину на первую годовщину Великой Победы, и личные вещи героев.