Трое из 19 россиян – членов экипажа танкера Seven Pearls доставлены в Москву

Трое российских моряков, пострадавших в результате авиаудара США по порту Рас-Иса в Йемене, доставлены в Россию. Одному из них, по данным судовладельца, уже сделана операция в Москве.

Ранее стало известно, что 19 россиян в числе других членов экипажа остаются на танкере Seven Pearls. Судно находится в районе йеменского порта, по которому США нанесли авиаудар, оно отошло на безопасное расстояние от зоны поражения американских ракет, передает ТАСС.

По данным посольства России в Йемене, эвакуация экипажа с танкера Seven Pearls может занять одну-две недели. Владелец судна продолжает работы по спасению. Одному из пострадавших россиян потребовалась сложная операция на глазах.