Украинская провокация? Появились неожиданные подробности нападения на Надежду Кадышеву

Надежда Кадышева пережила нападение после концерта в Иванове. Одна из зрительниц бросилась за певицей, когда опустились кулисы. Женщина догнала артистку и схватила ее за шею.

Кадышеву спасли, а зрительницу доставили в полицию. Женщина сообщила, что действовала по чужой указке. Якобы ей позвонили журналисты и предложили подзаработать, сняв эксклюзивный материал о певице и ее семье. Но в показаниях злоумышленницы есть нестыковки: женщина не смогла назвать песни Кадышевой и объяснить, кто передал ей билеты на концерт.

Общественный деятель и блогер Вадим Манукян считает, что за нападением могут стоять преступники из Украины. На Надежду Никитичну могли напасть из-за ее патриотических взглядов.

"Действительно, здесь может быть украинский след. Наших творческих деятелей следует особенно охранять во время публичных мероприятий. Даже если у зрителя нет оружия, он может напасть. Украинская сторона часто использует запрещенные приемы по отношению к публичным личностям. При этом наши враги втемную используют граждан для неблаговидных целей. Яркий пример – ситуация с мошенниками, обманувшими Ларису Долину", — отметил Манукян.

Не исключает блогер и тот факт, что на Кадышеву могла напасть неадекватная фанатка. Люди с ментальными проблемами в первую очередь становятся мишенью для украинских кураторов, подчеркнул общественный деятель в беседе с изданием "Абзац".