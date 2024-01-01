Собянин: В 290 поликлиниках Москвы завершена реконструкция

Уже 85% московских поликлиник модернизированы по новому стандарту. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал во время рабочей встречи президенту России Владимиру Путину.

"Мы заканчиваем программу реконструкции поликлиник. У нас было 350 поликлиник в ветхом состоянии. Сейчас уже в 2024 году их осталось совсем немного, и в этом году закончим эту программу. У нас все поликлиники будут реконструированы или построены заново. Причем это серьезная модернизация. Новые поликлиники выглядят не хуже частных поликлиник, с интерьером, брендирование соответствующее, новые, современные медицинские корпуса, тоже на мировом уровне", — отметил Сергей Собянин.

Как отмечается на официальном сайте мэра столицы, сервис ИИ помог поставить более 14,4 млн предварительных диагнозов. Уже 71 регион России подключился к платформе "МосМедИИ".

"В лучевой диагностике (флюорография, маммография, рентгенография, компьютерная и магнитно-резонансная томография) сервисы ИИ способны находить признаки патологий по 40 клиническим направлениям, включая онкологию, инсульт, аневризму аорты и ишемическую болезнь сердца. Умные технологии помогли врачам-рентгенологам обработать более 14 миллионов лучевых исследований", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Москва приглашает разработчиков цифровых решений в медицине. Лучшие разработки войдут в систему здравоохранения столицы.