Мишустин сыграл детям на осетинской гармонике

Михаил Мишустин посетил Беслан в Северной Осетии. Премьер-министр побывал в новой детской музыкальной школе Беслана, которая носит имя заслуженного деятеля искусств России, советского и российского композитора, пианиста, дирижера Ацамаза Макоева.

Мишустин в очередной раз продемонстрировал свои музыкальные навыки. Глава правительства вместе с ученицей школы сыграл на осетинской гармонике мелодию песни "Священная война". Это произведение – один из символов Великой Отечественной войны. Песня была написана Александром Александровым на стихи Василия Лебедева-Кумача в 1941 году.

Музыкальную школу Мишустин посетил в рамках рабочей поездки в Северную Осетию. Учреждение, рассчитанное на 270 учащихся, открылось в Беслане в апреле 2024 года, ее построили по генеральному плану комплексного развития города, передает РИА Новости.