На Украине за минувший год резко увеличилось число богачей. В стране стало на 63,5% больше миллионеров. Об этом отчиталась Государственная налоговая служба Украины.

Как следует из деклараций, 17 тысяч человек указали доходы свыше миллиона гривен за 2024 год. Из них 6600 человек впервые достигли такого показателя. Всего самые богатые люди Украины за год заработали 253,6 миллиарда гривен, что равно примерно 6 миллиардам долларов.

Больше всего заработали жители Киева. В украинской столице задекларировано 156 миллиарда гривен дохода граждан. На втором месте оказалась Днепропетровская область с результатом в почти 30 миллиардов гривен. Замыкает тройку лидеров Львовская область — 18,2 миллиарда гривен.

Отметим, что ранее директор ФБР Кэш Патель заявил, что Украина стала местом отмывания денег и коррупции. По словам Пателя, он не знает, как конгрессу США "удается выходить сухим из воды".

"Ладно, если бы мы отправили им один миллиард долларов. Хотя эта цифра тоже не маленькая. Но мы отправили в сто раз больше", — сетовал директор ФБР.