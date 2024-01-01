Собянин: Около 700 школьных зданий планируется обновить в Москве до 2032 года

Около 460 школ и детсадов планируется построить в Москве до 2032 года, обновить - порядка 700 школьных зданий. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал во время рабочей встречи президенту России Владимиру Путину.

"Мы поставили задачу реконструировать все школы Москвы, которые этого требуют. Мы раньше строили по 40–50 школ. Сейчас помимо того, что будем строить по 60 образовательных зданий, будем еще по сотне школ реконструировать. Большая, глобальная, серьезная задача. Уверен, что у нас получится. И мы планируем через несколько лет, чтобы в Москве все школы были современными", — отметил Собянин.

По словам мэра, московские 9-классники получат гарантию на бесплатное место в колледже. Также Собянин сообщил о планах улучшения материальной базы столичных колледжей, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

"В 2024 году около 26 тысяч московских девятиклассников стали студентами колледжей. Чтобы удовлетворить растущий спрос на среднее профессиональное образование, в 2025 году увеличат количество мест в городских колледжах на 10 тысяч. Впервые нормативно вводится гарантия для каждого московского девятиклассника на бесплатное место в столичном учреждении среднего профессионального образования", - отметил Собянин.

Ранее стало известно, что почти 25 тысяч столичных девятиклассников выбрали сдачу двух ОГЭ вместо четырех. Успешно сданных ОГЭ по этим предметам будет достаточно для поступления в колледж.