Президент Словакии получил петицию об отмене санкций против России

Президенту Словакии передали петицию с предложением референдума об отмене санкций против России. Необходимое число подписей собрали словацкие активисты.

Как заявил лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец, в канцелярию передана 395 401 подпись, при необходимых 350 тысячах. По словам Швеца, активисты устали, но счастливы. Авторы предлагают провести общенациональный референдум с вопросом: согласны ли респонденты с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям.

О возможной отмене антироссийских санкций ранее высказался вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. По его словам, санкции действительно могут быть отменены, однако это не произойдет мгновенно, передает РИА Новости.