Собянин: Москва поможет восстановить еще 191 здание в Донецке и Луганске

Мэр столицы Сергей Собянин во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о масштабной помощи Москвы в восстановлении Донецка и Луганска.

Собянин сообщил о восстановлении 2300 зданий и сооружений в ЛНР и ДНР, говорится на официальном сайте мэра столицы.

"Мы с городами-побратимами Донецком, Луганском продолжаем программу поддержки инфраструктуры, развитие, реконструкцию. Более двух тысяч объектов реконструировали, восстановили более тысячи километров инженерных сетей, миллионы квадратных метров дорог", — отметил Собянин.

По словам мэра, на местах были построены два асфальтобетонных и три цементобетонных завода.

"В городах-побратимах круглый год работают 34 аварийные бригады комплекса городского хозяйства Москвы — в общей сложности это 160 сотрудников и 76 единиц техники. Еще 33 аварийные бригады направляются дополнительно в Донецк в зимний период", - отметил Собянин.

В этом году работы по восстановлению городской инфраструктуры Донецка и Луганска продолжаются.

В конце прошлого года Собянин рассказал, как Москва помогает бойцам СВО и жителям новых территорий. Важную роль играют НКО и сами москвичи.