Любовница Паши Техника грозит вдове лишением родительских прав: "Тут нужно принудительное лечение"

Паша Техник умер 5 апреля в Таиланде. Похоронили рэпера на Николо-Архангельском кладбище под Москвой. Музыканта провожали в последний путь тысячи поклонников, однако девушка, которую называют последней любовью артиста, на похороны не пришла.

Кристина Лекси подверглась критике со стороны Евы Карицкой. Вдова Техника уверена, что его можно было спасти, если бы находившаяся рядом девушка раньше обратилась к медикам. Лекси долго терпела нападки со стороны Евы, но в итоге пригрозила Карицкой судом и лишением родительских прав.

Кристина заявила, что вдова обманным путем забрала у нее телефон Павла и стала обращаться к друзьям рэпера с просьбой перевести ей деньги. Девушка также заверила, что Ева употребляла запрещенные вещества.

"Пошло в ход новое словесное переобувание – я снова убийца. Карин, проспись, успокойся, протрезвей там и завтра напишешь очередной скорбный пост/кружок о том, что Паша самостоятельно к этому шел", — обратилась Лекси к бывшей жене рэпера.

Более того, последняя возлюбленная Техника считает, что Карицкая опасна для собственного же сына. Кристина намекает, что у нее есть доказательства, которые могут отправить Еву в тюрьму.

"Статья-то кое-какая плачет по тебе. Чем больше ты разводишь шум, Карин, тем больше повышаешь шанс, что органы опеки на тебя обратят внимание. Прилетай после 15 мая в Москву. Разберемся: анализы на запрещенные вещества, полиграф, мошеннические действия. Тут нужно принудительное лечение, ну и оставление ребенка в опасности, когда мать ребенка в таком состоянии", — заявила Лекси на своей странице в соцсети.