Путин подписал указ о создании Национального центра спортивной медицины

В России появится Национальный центр спортивной медицины. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что центр будет создан на базе федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Основными функциями Национального центра в указе названы, в частности, мероприятия, направленные на укрепление здоровья спортсменов сборных команд Российской Федерации. Также центр займется медико-биологическим обеспечением российских сборных.