Александра Стриженова стала мамой в седьмой раз и показала фото дочери

Внучка Олега Стриженова родила седьмого ребенка. Новоиспеченная мамочка и младенец чувствуют себя хорошо.

Александра сама объявила о пополнении в семействе, разместив фото новорожденного на своей странице в соцсети. Стриженова призналась, что у нее родилась дочка. "Добро пожаловать, наша принцесса", — написала Стриженова.

Имя дочери Александра пока держит в секрете. Личико младенца молодая мамочка тоже решила пока не показывать.

Дочь Стриженова родила от своего мужа Павла, это их второй совместный ребенок. Мужчина сделал предложение внучке знаменитого актера в декабре 2023 года. Александра сразу ответила согласием. Вскоре они расписались, а красивую свадьбу сыграли уже летом.

Павел принял пятерых детей Стриженовой как родных. Напомним, что первенца Александра родила еще в 19 лет, но отношения с отцом ребенка не заладились, вскоре они расстались. Затем Стриженова родила еще четверых детей от двух разных мужчин.