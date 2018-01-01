Акинфеев решил зарегистрировать товарный знак "нога бога"

Товарный знак в виде логотипа "нога бога" может зарегистрировать Роспатент. Заявку в ведомство подал вратарь и капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев.

Заявка была подана в Роспатент 29 апреля. "Нога бога" в случае ее одобрения появится на одежде, играх и игрушках, безалкогольных напитках, а также может быть использован в рекламе и образовательных услугах, передает РИА Новости. Шанс на регистрацию патента оценивается как высокий.

"Ногой бога" конечность Акинфеева окрестили после матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года, который проходил в России. В игре с командой Испании Акинфеев ногой отразил пенальти. Тогда сборная России дошла до 1/4 финала, где проиграла команде Хорватии. Результат стал для национальной команды лучшим в истории.