Порошина заговорила о сыне, отцом которого называют Бойко

Актриса Мария Порошина родила сына Андрея 6 лет назад. О мальчике звезда кино старается не говорить, до сих пор не известно, кто его отец.

В свидетельстве о рождении папой Андрея Порошина указала своего бывшего мужа Илью Древнова. Но мужчина через суд доказал, что мальчик не его. После неприятной истории Мария совсем перестала делиться подробностями воспитания младшего ребенка.

В интервью журналу "Караван историй" Мария сделала исключение. Она рассказала, каким растет Андрей. Порошина уже сейчас с уверенностью может сказать, что ее сын не будет актером. Мальчик не проявляет себя в творческом плане, его увлекает совсем другое. Возможно, он станет инженером или электриком.

"Особенно Андрюше нравятся разработки, связанные с электричеством: он собирает цепи, какие-то открывающиеся двери. Возможно, сын в будущем станет инженером — хоть кто-то приличный в семье будет", — призналась звезда кино.

Отметим, что ходят слухи будто сына Порошина родила от партнера по спектаклям Ярослава Бойко. Артистам несколько лет назад приписывали роман. Но оба отрицают связь.