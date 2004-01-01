Мишустин посетил агропромышленное предприятие в Северной Осетии

Сегодня глава кабмина Михаил Мишустин с рабочей поездкой в Северной Осетии. Свой визит он начал с посещения мемориального комплекса "Город ангелов". Там похоронены жертвы теракта 2004 года в школе №1 Беслана.

Премьер возложил цветы к монументу "Древо скорби" и памятнику бойцам спецназа, которые погибли при освобождении заложников. В следующем году пройдёт масштабная реставрация мемориального комплекса. А программа помощи пострадавшим от теракта продлена до 2030 года.

После глава кабмина посетил новую детскую музыкальную школу. Пообщался с преподавателями, посетил открытый урок и помог одной из учениц на осетинской гармонике подобрать мелодию песню "Священная война".

Также премьер посетил агропромышленное предприятие, которое специализируется на плодовых. В республике площадь таких культур 3,5 тысячи гектаров, и за счёт господдержки увеличиваются объёмы производства.