Эрдоган обсудил Украину в телефонном разговоре с Трампом

Ситуации на Украине, в Иране и секторе Газа стали центральными темами разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидеры общались по телефону.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера, обсуждались двусторонние отношения между Турцией и США, региональные и глобальные вопросы. В частности, Эрдоган поддержал подход американского президента к прекращению войн, оценил переговоры с Тегераном и усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Эрдоган заявил, что Анкара продолжит развивать сотрудничество с Вашингтоном, особенно в сфере оборонной промышленности. Кроме того, турецкий лидер пригласил Трампа посетить с визитом Анкару.