Киевский режим вновь предпринял попытку массированной атаки на российские регионы при помощи летающих беспилотников, однако она была пресечена. Об этом во вторник, 6 мая, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, минувшей ночью российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

При этом 32 дрона ликвидировано над территорией Брянской области, 22 – над Воронежской областью, 19 — над Московским регионом, 10 — над Пензенской областью.

Кроме того, по девять аппаратов сбили над Пензенской и Калужской областями, шесть — над Белгородской областью, по два — над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Курской и Ростовской областями.

Без пострадавших и повреждений не обошлось. Исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале, что в регионе от атаки украинских дронов ранены двое подростков: у 14-летней девочки — касательное осколочное ранение левой голени, у 17-летнего парня — осколочное ранение правой голени. К счастью, их жизням угрозы нет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что атаки беспилотников демонстрируют важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям, тогда как ВСУ бьют по гражданским объектам и мирному населению.