Минобороны представило героев спецоперации

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Младший сержант Сайын Хомушку, действуя в составе мотострелковой группы и рискуя жизнью, оказал первую медицинскую помощь двум раненым сослуживцам и вынес их из-под шквального огня противника. А после боя организовал эвакуацию в полевой госпиталь.

Младший сержант Алексей Олейников под плотным артиллерийским обстрелом ВСУ смог оперативно отремонтировать поврежденные антенное устройство и ретранслятор. Связь между подразделениями и командным пунктом была восстановлена, что способствовало успешному выполнению боевой задачи.