Российские Вооруженные силы продолжили наносить удары высокоточным оружием по украинским тылам. Наши "Герани" били по Одессе, Харькову, Краматорску. Сирены воздушной тревоги звучат в Полтавской и Черниговской областях.

В зоне СВО российская армия продолжает продвигаться в глубину обороны противника. На красноармейском направлении снайперы группировки "Центр" уничтожают неонацистов на сверхдальних дистанциях - до полутора километров. Прикрывают нашу пехоту, а также срывают ротацию противника. Работают с разными типами оружия - от легендарной СВД до современных образцов, таких как "Орсис" и винтовки Лобаева. Для корректировки используют новейшую оптику и портативные метеостанции. Свои навыки снайперы оттачивают во время длительных тренировок на полигонах.

На южнодонецком направлении расчет самоходного миномета "Тюльпан" ликвидировал замаскированный пункт управления неонацистов. Противник обосновался около села Богатырь. Но точными ударами из одного самых мощных орудий все цели были уничтожены. "Тюльпан" с легкостью поражает вражеские объекты на расстоянии до 20 километров, а крупнокалиберные снаряды пробивают бетонные укрепления толщиной до трех метров.

Минобороны опубликовало и новые кадры освобождения Гончаровки в Курской области. Морские пехотинцы 180-й отдельной бригады Черноморского флота, войдя в населенный пункт, фиксировали все преступные действия украинских террористов. Наши подразделения в ходе боя уничтожили и колонну бронетехники ВСУ, в составе которой - образцы западного вооружения. На кадрах хорошо видно, что противник основательно готовился к обороне, но под напором морпехов удержать Гончаровку не смог.