Нейтрализованы двое боевиков, напавших на полицейских в Махачкале

МВД Дагестана сообщило детали нападения на полицейских в Махачкале. По данным ведомства, напали двое вооруженных автоматами боевиков, передает РИА Новости. По последним данным, погибли двое сотрудников, еще двое ранены и госпитализированы.

Также появились сообщения о задержании сообщников боевиков. По сети расходятся кадры их жесткого задержания. По информации Telegram-каналов, на полицейских напали четверо неизвестных, вооруженных автоматами.

Двоих боевиков, как сообщается, ликвидировали на месте, еще одного — в рукопашном бою. Вступивший в схватку с преступником полицейский госпитализирован, он тяжело ранен.