Димаш Кудайберген опубликовал фото со свадьбы: невеста поразила неземной красотой

Любимец публики Димаш Кудайберген опубликовал фотографии с красавицей-невестой, чем ошарашил поклонниц. Но фанатики сладкоголосого певца могут не волноваться, Димаш все еще не женат, на снимках его младшая сестра Раушан.

23-летняя невеста предстала в традиционном казахском свадебном наряде. Раушан выглядела словно ангел.

На фотографиях Кудайберген нежно обнимал сестру и держал ее за руку, давая понять, что всегда поддержит и будет для нее опорой. Избранником Раушан стал артист Музыкального театра юного зрителя в Астане Ермахан Аймахан.

Сам же Димаш пока жениться не собирается. Не известно, есть ли у него возлюбленная. Подробностями личной жизни Кудайберген с публикой не делится. Еще несколько лет назад певец заявил, что не станет представлять поклонником жену, которая рано или поздно у него появится. Димаш уверял, что сыграет тайную свадьбу и будет счастлив.