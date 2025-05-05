Роднина разъяснила, какой пример Путин подает россиянам

Владимир Путин подает пример россиянам. Президент России показывает, что выпадающие на его долю физические нагрузки просто так никто не выдержит, оценила физическую форму российского лидера трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.

 Путин своим примером показывает, что отдых — это не лежание на пляже, а переключение с одной работы на другую, приводит слова Родниной "ВсеПроСпорт". Президент России выдерживает не только большие физические нагрузки – в частности, постоянные перелеты - но и нагрузки психологические. Это сумасшедшая ответственность, которую могут выдержать только такие физически подготовленные люди, как Путин, заявила Роднина.

Ранее стало известно, что Путин ежедневно по утрам занимается по 1,5 часа в тренажерном зале. Кроме того, президент ходит в бассейн, в его распорядке дня и ледовые тренировки. Российский лидер более 50 лет занимается восточными единоборствами, имеет звания мастера спорта по дзюдо, самбо и черный пояс по карате.