Дарья Пынзарь выставила полуголого мужа в годовщину свадьбы

Дарья и Сергей Пынзарь отпраздновали 15-летие со дня свадьбы. Звезды "Дома-2" поженились на реалити и до сих пор вместе.

Супруги уже давно живут в Турции, там у них бизнес. С коллегами по телестройке Даша и Сергей почти не общаются, лишь иногда к ним в гости приезжает Ксения Бородина. Пынзари воспитывают двоих сыновей и уверяют, что рады вести тихую семейную жизнь.

"Сегодня 15 лет со дня нашей свадьбы, а вместе мы 17 лет... Как будто вчера это всё было. Люблю тебя, мой муничка! Спасибо всем за поздравления! А знакомы мы примерно 18 лет, я в шоке!" — поделилась Дарья.

В годовщину свадьбы Пынзарь подарил жене роскошный букет и повел в ресторан. Сборы на романтическое свидание Даша сняла на видео и поделилась в своем микроблоге. В кадр попал полуголый Сергей. "Что там за секунда эротики?" — пошутила бывшая участница "Дома-2".

Пынзарь ответил, что приводит одежду в порядок перед свиданием. "15 лет в браке и сам себе глажу вещи! Вот так вот, дожил! Думал, она будет как мама, а она как папа!" — посмеялся Сергей.