Установлены личности ликвидированных в Махачкале боевиков

Установлены личности боевиков, ликвидированных во время нападения на сотрудников полиции в Махачкале. Как сообщает со ссылкой на правоохранительные органы Telegram-канал SHOT, преступники - Ахмед Алилмагомедов и Батал Магомедов Батал, оба - 2000 года рождения.

Как сообщили ранее в УМВД России по Дагестану, что на полицейских напали двое вооруженных автоматами мужчин. Преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов на улице Керимова около 14:15 по местному времени. В результате нападения двое полицейских были убиты, еще двое – ранены и госпитализированы.

Во время перестрелки пострадали и случайные свидетели преступления. Ранения получили 40-летняя местная жительница и 17-летняя школьница.