Питерский театр Ленсовета отменил спектакль с Боярским

Спектакля "В этом милом старом доме" в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге не будет до конца сезона. Причина – плохое самочувствие главной звезды постановки — Михаила Боярского.

Как сообщает Telegram-канал театра, врачи не рекомендовали Боярскому в ближайшее время выходить на сцену. Все хотят, чтобы Михаил Сергеевич как можно скорее вернулся на сцену, поэтому сейчас администрация вынуждена поставить спектакль на "паузу", подчеркивается в сообщении.

Ранее стало известно, что Боярского выписали из больницы, куда артист попал после падения во время репетиции. Врачи рекомендовали артисту не торопиться с возвращением на сцену, завершить процесс реабилитации. Театр извещает зрителей, что 9 мая вместо "В этом милом старом доме" на сцене пройдет спектакль "Без вины виноватые".