Мария Шукшина впервые высказалась о скандалах с сестрой Ольгой

Ольга Шукшина уже больше года судится с сестрой Марией за творческое наследие отца — актера и писателя. Пока закон на стороне старшей дочери звезды советского кино.

При этом Мария не говорит о скандале в семье. Она считает, что не нужно комментировать тему судов. Но в интервью Вячеславу Манучарову сделала исключение. По словам актрисы, ее сестра постоянно подает в суд, но еще ни разу не выиграла.

"Так и живем… Кто чем наполнен, то и выплескивает — так говорят. Мне важнее больше сделать для людей и страны, а не участвовать в этих склоках. Там, видимо, другое мировоззрение", — заявила Шукшина в шоу "Эмпатия Манучи".

Интересно, что младшая сестра не так давно обвиняла Марию в том, что та не заботится о престарелой маме Лидии Федосеевой-Шукшиной, а ведь женщине уже 86 лет, и она нуждается в помощи и заботе.

"Вот она не приезжает к маме. Может, меня не хочет видеть. Ей такая позиция удобна. Поэтому я не верю в Машины лозунги. Если ты учишь всю страну, как жить, то, в принципе, у тебя у самой должна быть семья идеальная", — говорила Ольга Шукшина.