МЧС предупредило москвичей об опасной погоде

МЧС предупредило жителей столицы об опасной погоде. В ночь на вторник, 6 мая, в Москве и области пройдет мокрый снег, сообщает тревожное ведомство в своем Telegram-канале.

Жителей столичного региона призвали сохранять спокойствие и осторожность при передвижении по улицам. Снег пойдет около 21 часа в 5 мая и продлятся до 6 часов утра вторника, 6 мая. В северных районах возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер усилится до 15 метров в секунду.

Синоптики ранее предупреждали москвичей, что неделя будет аномально холодной. До самой пятницы, 9 мая, температура будет держаться на четыре градуса ниже климатической нормы. Вдобавок как в столице, так и в области пройдут кратковременные дожди.