Сестра Бишимбаева заявила, что только Салтанат виновата в своей смерти: "Довела его до таких действий, а из нее сделали святую!"

Почти два года назад в Казахстане бывший чиновник Куандык Бишимбаев до смерти забил свою красавицу-жену Салтанат Нукенову. Преступника приговорили к 24 годам тюрьмы строгого режима. Однако родные Бишимбаева винят в трагедии жертву.

Сестра Куандыка Аружан уверена, что это Салтанат довела мужа до страшного шага. Мол, если бы жена не разозлила Бишимбаева, он бы не совершил преступление.

"Видео, на котором он бьет ногами, вызывает шок, и я его не оправдываю. Еще больший шок у меня вызывает то, как Салтанат умудрилась довести его до таких действий", — объявила сестра преступника.

По словам Аружан, Куандык очень трепетно относился к жене, выполнял любой каприз, уделял ей все свое свободное время. И в своей смерти Нукенова виновата сама, раз умудрилась так вывести из себя мужа.

"Но умышленное убийство с особой жестокостью, в котором его обвинили, у меня вызывает гнев и ярость, потому что этого не было, это не доказано. Еще большее возмущение у меня вызывает лицемерие, с которым из нее сделали святую", — объявила Бишимбаева.

Между тем, Куандыка ждет очередной суд. Его первая жена Назым Кахарман требует алименты для троих детей. Женщину не устраивает сумма, которую сейчас перечисляют на содержание наследников Бишимбаева. Как сообщает адвокат заключенного Ерлан Газымжанов, у Куандыка нет возможности выплачивать детям большие суммы, как это было раньше, ведь он не трудоустроен в тюрьме из-за отсутствия вакантных мест, пишет Tengrinews.kz.

"Он не работает, и эти алименты пришлось выплачивать его родителям. Также были какие-то накопления у Куандыка, оттуда тоже брались средства", — подчеркнул правозащитник.