Здание Верховной рады обнесли колючей проволокой

Здание Верховной рады в Киеве обнесли колючей проволокой. Кадры обнесенного ограждением парламента разошлись по соцсетям.

Telegram-канал "Политика Страны" сопроводил видео надписью "слуги народа". И напоминает, что с начала специальной военной операции все ключевые здания в правительственном квартале Киева заблокированы. Жители украинской столицы не могут подойти ни к парламенту, ни к правительству, ни к офису президента.

Как сообщалось ранее, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко объявил о созыве Совета обороны города в отсутствие мэра Виталия Кличко. Он подверг власти города резкой критике, обвинив их в безответственности.