Трамп высоко оценил предложенное Россией перемирие в мае

Президент США Дональд Трамп увидел прогресс в предложенном Россией в мае перемирии на Украине. Глава Белого дома считает, что "это многое", учитывая, с чего начиналось урегулирование конфликта.

"Президент Путин объявил трехдневное прекращение огня, что может показаться не таким уж большим, но на самом деле это многое, если бы вы знали, с чего мы начинали", - сказал Трамп (цитата по РИА Новости).

Ранее Владимир Путин дал указание военным прекратить в одностороннем порядке боевые действия в зоне спецоперации с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

В Кремле отметили, что Москва ждет от Киева действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что отвергает предложение России о перемирии на День Победы.