Трамп знает: Президент США может назвать взорвавших "Северные потоки"

Вашингтону известно, кто несет ответственность за подрыв трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", заявил президент США. По словам Дональда Трампа, Вашингтону нет необходимости проводить отдельное собственное расследование.

Американский лидер отвечал на вопросы журналистов в Белом доме. По словам Трампа, если бы он спросил определенных людей, то смог бы назвать виновных, не тратя много денег на расследование.

Президент США уверен, что многие знают, кто взорвал газопроводы. Трамп отвечал на вопрос о том, рассматривает ли возможность начала в США расследования подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Хозяин Белого дома подчеркнул: он, как и раньше, отвергает утверждения тех, кто обвинял в произошедшем Россию, передает ТАСС.