В центре Москвы загорелся ресторан: эвакуированы 30 человек

В Певческом переулке в центре Москвы загорелся ресторан "Экспедиция". Из-за пожара в Таганском районе столице виден густой чëрный дым.

Как пишет SHOT, возгорание произошло в вентиляционном коробе, возможно пожар возник из-за скопившегося там жира. Огнем была охвачена летняя веранда на втором этаже ресторана.

Около 30 посетителей заведения были эвакуированы до приезда пожарных. Люди самостоятельно покинули здание. По предварительным данным, пострадавших нет.

К настоящему времени огонь полностью ликвидирован. Точная причина произошедшего устанавливается.