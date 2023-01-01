Лариса Гузеева задолжала налоговой свыше миллиона рублей

У ведущей шоу "Давай поженимся!" нашли крупный долг перед ФНС. Если это не случайный сбой в системе, то Лариса Гузеева не уплатила налогов на 1 млн 050 тысяч 381 рубль.

Проблемы с налоговой у Гузеевой обнаружил Telegram-канала "Светский хроник". 65-летняя актриса пока никак не комментирует публикацию.

Ранее сообщалось, что Лариса Андреевна оформила индивидуальное предпринимательство, специализирующееся на творческой деятельности. В 2023 году у телеведущей уже были проблемы с налоговой. Тогда актрисе заблокировали банковские счета.