Бойцы СВО рассказали о подготовке к параду Победы в Москве

В параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая примут участие и бойцы, которые воюют в зоне специальной военной операции и отмечены государственными наградами за мужество и героизм. Сегодня они посетили музейный комплекс "Дорога памяти. 1418 шагов к Победе", который расположен на территории главного храма Вооруженных сил.

Окопы Донбасса, горящий Мариуполь, сражения под Купянском. Что такое мужество и отвага, эти ребята знают не понаслышке. Лицом к лицу со смертью Егор встречался 11 раз, но вновь и вновь возвращался в строй, потому что еще будучи кадетом решил: защищать родину – его долг.

"Я на это учился и просто выполняю свою работу, чтобы будущие поколения не знали, что такое война. Что такое смерть, чтобы не было разрушенных городов, чтобы дети могли спокойно играть на спортивных площадках и не бояться, что по ним ударит дрон", - отметил военнослужащий.

А Дмитрий, родом из Архангельской области, ушел на фронт в первые дни СВО. Прошел самые жаркие точки – Пески, Купянск, Благодатное, Артемовск. В одном из сражений возглавил штурмовую группу. Задача - зачистить окопы противника, который превосходил по численности.

"Да был страшно порой, но мы это преодолели. Била артиллерия. Летали дроны, накрывали кассетами. Стрелковые бои шли, было горячо", - отметил он.

Воюют не ради наград — ради семей. Саян Сандак служит с 2016 года. Дважды ранен. Родом из Тывы, и больше всего тоскует по дому. В этом году бойцам предстоит пройти строем по Красной площади. Нога в ногу. Плечо к плечу. Как когда-то шли те, кто победил нацизм в 45-м.

"Это честь и гордость. Участвовать в Параде на Красной площади. Пройти, как наши деды и прадеды. Потому, что пока я на СВО не поехал (я знал, что тяжело было на войне), но пока на своей шкуре не испытал, я не понимал. И мой проход – в честь товарищей, павших деда и прадеда", - отметил Валерий Енин, военнослужащий.

В преддверии 9 мая бойцы побывали в музейном комплексе "Дорога памяти". Здесь о войне рассказывают не страницы учебников, а письма с фронта, потёртая гимнастёрка, и фотографии тех, кто прошел Великую Отечественную. Своего прапрадеда в архивах музея нашел Борис Юдин.

"В 39 году воевал в финской войне. С 41-43 участвовал в ВОВ. Три раза был ранен и комиссован. Мы гордимся всем этим, что наши предки 80 лет назад совершили этот подвиг великий, и мы постараемся сделать такой же великий подвиг, как наши предки", - сказал военнослужащий.

Днём и ночью без выходных, не зная усталости, бойцы СВО дают отпор украинским боевикам. После праздничного Парада ребята вернутся на фронт и продолжат свое дело.

То, что, безусловно, объединяет участников специальной военной операции - вера в победу. Так же, как и их деды и прадеды были уверены - Советский Союз непременно разгромит фашистов.