Шойгу: НАТО и ЕС ведут программы по приготовлению к прямому военному конфликту с РФ

НАТО и ЕС ведут программы по приготовлению к прямому военному конфликту с РФ. Об этом в понедельник, 5 мая, заявил Сергея Шойгу в статье, опубликованной в "Российской газете".

Запад ставит своей целью нанесение стратегического поражения России.

Главные заявления:

- Оказание военной и финансовой помощи Киеву является самым ярким примером нарушения Западом принципов устава ООН;

- Западные реваншисты, опираясь на сфальсифицированные факты, стремятся принизить вклад Советского Союза в победу в Великой Отечественной войне;

- Отход Вашингтона от глобалистской леволиберальной идеологии во внешней политике доказал правоту России.