Бундестаг во вторник проголосует по кандидатуре нового канцлера Германии

6 мая бундестаг собирается проголосовать по кандидатуре нового канцлера Германии Фридриха Мерца.

Его блок ХДС/ХСС одержал победу на выборах, а накануне подписал коалиционное соглашение с социал-демократами. В случае утверждения парламентом Мерц получит грамоту о назначении от президента и принесет присягу. Впрочем, уровень его поддержки среди граждан Германии по опросам составляет менее сорока процентов. Что, впрочем, далеко до антирекорда Олафа Шольца, который стал самым непопулярным канцлером за всю историю объединенной Германии. И удостоился множества нелестных прозвищ. Самые невинные из которых - "смурф", "ливерная колбаса" и "собака Байдена".

Накануне вечером в Берлине состоялись торжественные проводы Шольца. После факельного шествия военный оркестр исполнил выбранные им для церемонии песни группы "Битлз".