Шойгу: НАТО и ЕС готовят Запад к военному конфликту с Россией

В НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на подготовку коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией. Об этом предупредил секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу.

В статье для "Российской газеты", опубликованной во вторник, 6 мая, политик указал на то, что "подстрекаемые и опекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанесения стратегического поражения России".

Шойгу отметил также, что агрессивные шаги Запада, как и непрекращающееся продвижение Североатлантического альянса к границам России, обосновываются русофобскими измышлениями "в лучших традициях геббельсовской пропаганды".

Также секретарь Совбеза предупредил, что и Соединенные Штаты не отказываются от имперских амбиций, рассчитывая на жесткое политико-экономическое давление вплоть до применения военной силы.

На этом фоне The Daily Telegraph пишет, что Великобритания собирается обновить "план национальной защиты" на случай начала войны, опасаясь нападения со стороны враждебного государства. Пресловутый план засекречен, но, по данным издания, в нем проработан порядок действий в первые дни после предполагаемой агрессии, а также рассмотрены несколько сценариев, включая ядерный.

Между тем на Западе отмечают, что Североатлантическому альянсу грозит раскол после ожидаемого урегулирования конфликта на Украине из-за отсутствия среди участников блока консенсуса по "российской угрозе". Загвоздка в том, что администрация президента США Дональда Трампа "видит все совсем иначе", нежели лидеры стран Европы.