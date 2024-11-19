Российский губернатор обвинил алкомаркеты в алкогольном терроризме

Владельцы сетей алкомаркетов являются соавторами алкогольного терроризма.

Такое мнение выразил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, комментируя высказывание совладельца сети магазинов "Красное и Белое" Сергея Студенникова о трезвой России и о том, что легальный ретейл как этому способствует.

"Я не знаю этого человека, но как бы ни звали людей, которые владеют сетевыми алкомаркетами, они являются триггерами и соавторами алкогольного терроризма и глубокой демографической деградации страны, - сообщил он в интервью "РБК".

Губернатор отметил, что заявлению бизнесмена противоречит здравый смысл и статистика.

В своем регионе Филимонов проводит жесткие антиалкогольные меры. С 1 марта 2025 года спиртное можно купить только с 12:00 до 14:00, исключение сделано только для ресторанов. Эти меры призваны сократить доступность спиртного. Будут ли власти "закручивать гайки" еще, пока неизвестно.

"Сейчас принята одна из наиболее либеральных, лояльных форм этого решения", - подчеркнул Филимонов.