Певица Рианна ждет третьего ребенка

В ночь на 6 мая в США состоялась традиционная вечеринка Met Gala, на которую прибыли мировые знаменитости. Вход туда строго по приглашению, причем не каждой звезде разрешено оказаться на красной дорожке мероприятия. Говорят, знаменитая модель Наоми Кэмпбелл не была приглашена, в результате чего даже прокомментировала это, заявив, что просто сама не смогла. Однако ходят слухи, что красавицу не позвали после скандала с деньгами ее благотворительного фонда, которые та якобы присвоила.

Меж тем настоящей звездой вечера стала певица Рианна. Артистка появилась на красной дорожке одной из последних в таком наряде, который не оставлял сомнений - она снова ждет ребенка. Для Рианны и ее избранника, рэпера A$AP Rocky, это будет уже третий малыш.

Отметим, что слухи об интересном положении популярной исполнительницы ходили еще несколько недель назад, Рианна их никак не комментировала. Лишь на престижном мероприятии артистка все же решила сделать молчаливое заявление.

Напомним, первенец пары появился на свет в 2022 году. Летом 2023 года Рианна родила второго сына. Кого сейчас ждет певица, неизвестно.