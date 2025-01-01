Соцфонд: Средняя пенсия в России превысила 23 тысячи рублей

Средний размер пенсии в России по состоянию на 1 января 2025 год составляет 23 175,17 рубля в месяц. Такие данные приводит во вторник, 6 мая, Социальный фонд.

Ведомство уточнило, что численность пенсионеров на учете в системе Социального фонда составила 41 169 796 человек. При этом страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262, сообщает РИА Новости.

Ранее глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что у россиян есть пять возможностей повлиять на величину будущих пенсионных выплат. Однако задуматься над этим нужно заблаговременно.

Для неработающих пенсионеров, чья пенсия не дотягивает до уровня прожиточного минимума, предусмотрена доплата на федеральном или региональном уровнях. К 31 декабря 2024 года ее получили уже 6,1 миллиона россиян.

При этом доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что в 2025 году пенсионеры старше 80 лет и люди с инвалидностью первой группы будут получать надбавку к пенсии в размере 1200 рублей, которая будет ежегодно индексироваться.